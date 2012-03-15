ايطاليا :اعتقال شاب مغربي خطط لتفجير المعبد اليهودي في ميلانو‎

ذكرت صحيفة كوريرا ديلاسيرا الايطالية صباح اليوم الخميس بان السلطات الايطالية اعتقلت شاب مغربي يسكن في مدينة برشا شمالي ايطاليا بالاشتباه به بالتخطيط لعملية في المعبد اليهودي في ميلانو .

وجاء في وسائل الإعلام الايطالية بان الشاب الذي منع ذكره اسمه يبلغ من العمر 20 عاما علم أشخاص آخرين على كيفية استخدام المواد المتفجرة لتنفيذ عمليات ضد أماكن حساسة من بينها المعبد اليهودي ,وعلى ضوء تلك المعلومات شددت الشرطة الايطالية الحراسة حول الكنيست اليهودي.

وحسب الصحيفة فقد قامت وحدة خاصة باعتقال الشاب المغربي حيث كان منذ فترة تحت المراقبة فهو يتابع مواقع إسلامية جهادية وتم التحقيق مع الشاب المغربي بالتعاون مع المخابرات البريطانية والأمريكية.