التجمع الإعلامي يفتتح دورة في التصوير التلفزيوني برفح

افتتح التجمع الإعلامي الشبابي الفلسطيني في مدينة رفح ، أمس الأربعاء دورة تدربيه في التصوير التلفزيوني للصحفيين .

ويشارك في الدورة 15 متدرب من طلبة وخرجي الصحافة والإعلام بالمدينة ، بواقع 25ساعة تدربيه على مدار شهر .

ومن جهته رحب الصحفي ياسر أبو عاذرة مدير التجمع الإعلامي بالمدينة بالملتحقين بالدورة ,مبيناٌ ان الدور المهم للإعلاميين في نقل الأحداث وتطوراتها وعلى الدور البارز الذي يلعبه الصحفي في خدمة القضية الفلسطينية .

وبين أبو عاذرة إن الدورة تهدف إلي تعزيز قدرة طلبة الصحافة والإعلام من خلال تعلم ومعرفة قواعد التصوير التلفزيوني بشكل عملي , متمنياً لهم أن يستفيدوا من الدورات التي ينفذها التجمع وأن تكون بمثابة رصيد لهم ينفعهم في عمالهم الصحفي في المستقبل .

والجدير بالذكر إن التجمع الإعلامي برفح أختتم قبل أيام دورتين إعلاميتين في التحرير الصحفي للإعلاميين ودورة في التصوير التلفزيوني للإعلاميات .