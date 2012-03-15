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شرطة غزة تعتقل عدد من التجار لتخزينهم الوقود

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 07:33 - 15 مارس 2012
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أعلنت الشرطة الفلسطينية عن اعتقال مجموعة من التجار الذين يقومون بتخزين الوقود وخصوصاً في ظل الأزمة الخانقة التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

وحذَّر الرائد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه التجار من محاولة التلاعب في الأسعار وتخزين الوقود بهدف احتكارها.

وشدَّد الناطق بإسم الشرطة على أن الشرطة تراقب أصحاب محطات الوقود عن كثب وتتابع التجار وستقوم بمحاسبة كل من تسول له نفسه تجاوز القانون واستغلال المواطنين في ظل الأزمة الخانقة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني الصامد.

وطالب البطنيجي المواطنين بالإبلاغ عن أي حالة تخزين أو احتكار على الفور والإتصال على الرقم 100 أو على أقرب مركز شرطة.

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