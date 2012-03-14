زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب شمال اليابان وتحذيرات من تسونامي

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن زلزالاً بقوة 6.8 درجة ضرب شمال اليابان اليوم، الأربعاء، وصدرت تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن تصل موجات تسونامي بارتفاع 50 سنتيمترا إلى سواحل مقاطعتي إيوات وأوموري في الساعة السادسة و40 دقيقة مساء. وتابعت الهيئة، إن الزلزال وقع في الساعة السادسة وتسع دقائق مساء، ومركزه قبالة سواحل مقاطعة أوموري على عمق عشرة كيلومترات.

وكان زلزال بقوة تسع درجات قد ضرب شمال شرق اليابان فى 11 مارس 2011، أعقبته موجات تسونامي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 15800 شخص، وفقدان نحو 3300 آخرين.