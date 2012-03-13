مورينيو ورونالدو يقدمان التهنئة لمسي

مورينيو ورونالدو يقدمان التهنئة ليونيل مسي

تقدم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد الإسباني ومواطنه كريستيانو رونالدو نجم الفريق اليوم الثلاثاء بالتهنئة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة على الإنجاز التاريخي الذي حققه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ميسي خمسة أهداف لبرشلونة في المباراة التي فاز فيها على ضيفه باير ليفركوزن الألماني (7/1) يوم الأربعاء الماضي في إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال، ليصبح أول لاعب يسجل خماسية خلال مباراة واحدة في تاريخ البطولة الأوروبية.

وقال رونالدو متصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني :"أشعر بالسعادة لميسي ولكرة القدم، لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن من تسجيل خماسية في يوم ما، أتمنى ذلك".

وأكد مورينيو أن تسجيل خماسية في مباراة ليس أمراً سهلاً، وأضاف: "كانت ليلة جيدة بالنسبة له".