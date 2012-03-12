قادة الاحتلال سنواصل ضرب غزة ونستعد لتوسيع نطاق المواجهة

قال رئيـــس الوزراء الإســــرائيلي بنيامين نتنـــياهو، مســـاء اليوم الإثنين، إن الجيش ســــيواصل ضرب قطاع غزة بشــــدة.

وأضاف نتنيـــاهو في كملة ألقاها أمام الكنيســـت الإســــرائيلية، إن 'الجيـــش مســـتعد لتوسيع نشـــاطاته وهو مســـتمر بالعمل مهما اســتلزم ذلك الأمر'.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو في الكنيست الإسرائيلي " الجيش يواصل عملياته ضد قطاع غزة وسنواصل ضرب المخربين مطلقي الصواريخ فانتصارنا يتمثل في صمود الشعب وهجومات الجيش والجيش الآن يستعد لتوسيع نطاق المواجهة

فيما قال وزير الحرب إيهود براك :"الجيش سيواصل ضرب قطاع غزة طالما استمر في إطلاق الصواريخ , مشيراً إلى أن جيشه سيزيد من وتيرة الرد العسكري ضد قطاع غزة, جاءت أقوال براك خلال لقاءه مع وزير الدفاع الايطالي الذي يزور "إسرائيل"

من جانبه قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بولي مرودخاي, خلال مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية, بأنه لا مجال عن الحديث عن إنهاء الحرب فمن غير المستبعد أن نقتل أبرياء في غزة, زاعماً بان المسلحين الفلسطينيين يطلقون الصواريخ من مناطق مدنية داخل القطاع .

وأضاف موردخاي, :"الجيش يستعد لاحتمال انضمام حماس للمواجهة العسكرية.