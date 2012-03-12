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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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التجار يعتصمون أمام محالهم

بلدية الاحتلال تسلم أوامر إغلاق 12 محلا تجاري بباب العامود

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 11:02 - 12 مارس 2012
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سلم موظفو بلدية الاحتلال الصهيوني بالقدس المحتلة أصحاب المحال التجارية في محطة وقوف الباصات في باب العامود, أوامر بإغلاق محالهم التجارية.

وقال التاجر صالح الشوبكي في اتصال هاتفي مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن البلدية سلمت 12 تاجراً في قلب السوق، بالإضافة إلى خمسة آخرين في منطقة قريبة أوامر بإغلاق محالهم التجارية تمهيدا لهدم السوق بالكامل.

وأشار الشوبكي والذي تسلم قرارا بإغلاق محله التجاري، إلى أن بلدية الاحتلال تبرر هذا الإجراء بالقيام بإصلاحات و أعمال توسيع في المكان، على حساب محال المقدسيين ومصادر رزقهم الوحيد.

واعتصم التجار أمام محالهم التجارية احتجاجا على هذا الإجراء من قبل البلدية، مطالبين بأوسع عملية مناصرة لهم ضد هذا الاعتداء من قبل بلدية الاحتلال.

 

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