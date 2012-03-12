غانتس يواصل استهداف المقاومة والجيش مستعد لخوض عملية برية بغزة

أصدر رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الجنرال بني غانتس تعليماته بمواصلة استهداف رجال المقاومة الفلسطينية الذين يتصدون للعدوان "الإسرائيلي".

وجاء ذلك بعد أن أجرى الجنرال غانتس تقييماً للأوضاع مع ما يسمى قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الميجر جنرال تال روسو وضباط كبار آخرين.

ومن جهته، حذر وزير الحرب ايهود براك من أن "إسرائيل" ستواصل الهجوم على غزة، وأكد أن جيش الاحتلال سيرد بشدة على أي محاولة للمس بـ"الإسرائيليين".

وكان الناطق بلسان جيش الاحتلال البريغادير يوؤاف مردخاي قد صرح بأن جيش الاحتلال مُستعد للقيام بعملية برية في قطاع غزة إذا ما استمر تصعيد الأوضاع وما لم يزل التهديد عن البلدات "الإسرائيلية"

وذكر البريغادير مردخاي في مقابلة إذاعية صباح اليوم أنه منذ بدء التصعيد يوم الجمعة قتلت قوات الاحتلال 20 فلسطينياً في عمليات قصف .

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال:"أن الطفل الفلسطيني الذي قُتل أمس تعرض لإطلاق النار بعد اقترابه من موقع بمحاذاة منطقة مأهولة بالسكان المدنيين".

يُذكر، أن تصعيد الاحتلال على قطاع غزة المتواصل منذ أربعة أيام خلف 21 شهيداً وعشرات الجرحى والمصابين.