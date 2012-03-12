بعد استشهاد مقاومين من سرايا القدس.. ارتفاع حصيلة العدوان إلى25 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 25 شهيداً فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال وفتاة فلسطينيين وأربعة مسنيين, فيما أصيب 83 جريح وصفت جراحهم بين الطفيفة والمتوسطة.

حيث أعلنت المصادر الطبية مساء الاثنين أن عدد الشهداء ارتفع إلى 25 شهيداً بعد استشهاد مقاومين من سرايا القدس في قصف صهيوني لمجموعة من المقاومين في شارع النزاز شرق حي الشجاعية.

وكانت المصادر الطبية الفلسطينية أعلنت عصر اليوم عن استشهاد رجل فلسطيني وابنته جراء استهدافهما بصاروخ أرض أرض من قبل الاحتلال إسرائيلي بالقرب من مدرسة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

فيما استشهد صباح اليوم طفل وإصابة أربعة أطفال من طلاب المدارس جراء قصف طائرات الاحتلال لهم بصاروخ مباشر بالقرب من محطة الخزندار بمنطقة السودنية شمال قطاع غزة وهم في طريق عودتهم من مدرسهم.

أكد ادهم أبو سلمية الناطق باسم اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ, استشهاد الطفل نايف شعبان قرموط بمستشفى كمال عدوان شمال القطاع ,وإصابة أربعة أطفال على الأقل اثنين منهم في حالة خطيرة, والباقي في حالة متوسطة الي طفيفة وتم نقلهم الى مستشفى الشفاء بغزة.

ويأتي القصف في الشمال تزامنا مع قصف مدفعي استهدف منطقة المطار برفح جنوب قطاع غزة , دون التبليغ عن وقوع إصابات او أضرار في صفوف المواطنين ..

يُشار إلى أن حصيلة العدوان الصهيوني المتواصلة منذ أربعة أيام على قطاع غزة بلغت واحد وعشرين شهيداً وعشرات الجرحى والمصابين كان آخرهم طالب مدرسة استشهد بعد استهداف الاحتلال لطلاب مدرسة شمال القطاع.