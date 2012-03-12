الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من محافظات الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين ثمانية مواطنين من محافظات الضفة الغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الصهيونية تواصل الاعتقالات , بحق المواطنين في الضفة المحتلة بشكل يومي وتحولهم الي جهة غير معلومة .