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الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من محافظات الضفة الغربية

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 06:48 - 12 مارس 2012
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين ثمانية مواطنين من محافظات الضفة الغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الصهيونية تواصل الاعتقالات , بحق المواطنين  في الضفة المحتلة بشكل يومي وتحولهم الي جهة غير معلومة .

 

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