« سرايا القدس » تواصل دك المستوطنات بالصواريخ ومليون مستوطن في الملاجئ

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مسؤوليتها اليوم الأحد الموافق 11-3-2012، أهدافاً صهيونية منها لأول مرة بـ30 صاروخ جراد، و5 صواريخ 107، و9 قذائف هاون، ليصل عدد الصواريخ والقذائف التي أطلقتها منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى أكثر من 130 ، في إطار المعركة المفتوحة مع العدو الصهيوني.

وأكدت قيادة "سرايا القدس" على مواصلة عملياتها الجهادية مهما كان الثمن، في ظل التصعيد الصهيوني على قطاع غزة، مشيرة إلى "أن القادم أعظم".

وقالت قيادة السرايا في حديث خاص لموقع "الإعلام الحربي" مساء الأحد: القصف سيقابل بالقصف والتصعيد سيقابل بتصعيد، وان الرد سيتواصل على جرائم الاحتلال بحق قادتها ومجاهديها وأبطال المقاومة الفلسطينية.

وأضافت قيادة السرايا أن معنويات مقاتليها الأبطال في أعلى مستوياتها وتملك من الإمكانيات ما يؤهلها للصمود والمواجهة.

ونفت سرايا القدس ما تردد من أنباء عن تهدئة تدخل حيز التنفيذ الساعة 12 ليلاً.





* وقالت سرايا القدس في عدة بلاغات عسكرية منفصلة:

-سـ1:30 فجراً: قصف موقع عسكري صهيوني شرق الوسطى بـ3 قذائف هاون عيار 120 ملم.

-سـ8:10 ص: قصف مدينة أسدود المحتلة بـ4 صواريخ جراد.

-سـ10:00ص: قصف مدينة اسدود المحتلة بصاروخ جراد.



- سـ10:40ص: قصف مدينة اسدود المحتلة بصاروخ جراد.

- سـ12:20 ظهراً: قصف مستوطنتي جيلات وتساليم الواقعتين جنوب فلسطين المحتلة، بصاروخي جراد.



- سـ12:30 ظهراً: قصف مدينة أسدود المحتلة بصاروخ جراد. - سـ12:48 ظهراً: قصف قاعدة حتسريم الجوية العسكرية بصاروخ جراد. - سـ1:00 ظهراً: قصف مهبط للطيران الصهيوني بمدينة أسدود المحتلة بصاروخ جراد.



- سـ1:50 ظهراً: قصف قاعدة حتسريم وأسدود بصاروخي جراد.



- سـ2:15 ظهراً: قصف مدينة بئر السبع بصاروخي جراد. - سـ2:40 ظهراً: قصف مدينة اسدود بصاروخ جراد.



- سـ3:50م: قصف مغتصبة اوفاكيم بصاروخي جراد.



- سـ3:30م: قصف موقع ناحل عوز العسكري بصاروخي 107.



- سـ4:30م: قصف تساليم واوريم بـ3 صواريخ جراد.



- سـ4:45م: قصف موقع الارسال الصهيوني شرق بيت حانون بـ3 قذائف هاون عيار 60 ملم.



- سـ5:00م: قصف مغتصبة اوفاكيم بصاروخ جراد.



- سـ7:05م: قصف موقعي نيريم ويشع العسكريين بصاروخي 107.

- سـ7:30م: قصف مدينة اسدود المحتلة بصاروخ جراد.

-سـ7:35م: قصف مدينة اسدود المحتلة بصاروخ جراد.



- سـ8:40م: قصف مدينة اسدود المحتلة بصاروخي جراد.

- سـ8:40م: قصف مدينة عسقلان بصاروخ قدس.

-سـ10:55م: قصف اوفاكيم ونتيفوت واوريم بـ3 صواريخ جراد.

وقد اعترفت المصادر العبرية بسقوط الصواريخ ، مما تسبب في وقوع عشرات الإصابات بجراح وحالات هلع وخوف، والحاق دماراً هائلاً بالمنازل والمدارس والممتلكات الصهيونية في بئر السبع واسدود، بالاضافة الى شل الحياة بالكامل في كافة المدن والمغتصبات الصهيونية، وتعطيل الدارسة ، وهروب ملايين الصهاينة الغاصبين للملاجئ.



وأكدت سرايا القدس أن هذه المهام الجهادية المشرفة، تأتي في إطار الرد المتواصل على جرائم الاحتلال بحق قادتنا ومجاهدينا، وتأكيداً على المضي قدماً في نهج الجهاد والمقاومة كخيار امثل لتحرير أرضنا من دنس الصهاينة الغاصبين.



الجدير ذكره أن السرايا مازالت تواصل ضرب المدن والمغتصبات الصهيونية منذ مساء يوم الجمعة الماضي، في إطار الرد المتواصل على جرائم العدو بحق قادة ومجاهدي السرايا والمقاومة في قطاع غزة، وقد وصل عدد الصواريخ والقذائف التي أطلقتها سرايا القدس منذ مساء الجمعة الماضي اكثر من 100 صاروخ وقذيفة، من بينها أكثر من 60 صاروخ جراد، وودعت السرايا 10 من خيرة مجاهديها وقادتها في قطاع غزة.