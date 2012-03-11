حريق كبير في احدى مصافي النفط في حيفا

ذكرت مصادر صهيونية بان حريقا كبيرا اندلع قبل قليل في إحدى مصافي النفط في حيفا
وقد وصلت قبل قليل طواقم الإطفاء وطواقم طبية لمكان الحريق و لم يذكر بعد سبب الحريق او وقوع إصابات في المكان
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