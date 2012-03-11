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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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حريق كبير في احدى مصافي النفط في حيفا

  • 17:25 - 11 مارس 2012
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ذكرت مصادر صهيونية بان حريقا كبيرا اندلع قبل قليل  في إحدى مصافي النفط في حيفا 

وقد وصلت قبل قليل طواقم الإطفاء وطواقم طبية لمكان الحريق و لم يذكر بعد سبب الحريق او وقوع إصابات في المكان

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