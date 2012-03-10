العدو: اغتلنا القيسي ولم نحبط العملية الضخمة التي خطط لها

قال وزير الحرب الصهيوني ايهود براك في رده الأول على اغتيال امين عام لجان المقاومة الشعبية زهير القيسي: " قمنا باغتياله لانه خطط لعملية ضخمة لا يمكنني القول بأننا نجحنا في إحباط تلك العملية أيضا بعد اغتياله، و لكن اغتياله ادى لمواجهة عسكرية قطاع غزة

وحسب أقواله فالمواجهة الحالية سببها محاولة لجان المقاومة الشعبية تنفيذ عملية ضد اسرائيل، زاعما أن القيسي خطط لتنفيذ عملية في جنوب اسرائيل انطلاقا من سيناء

و أضاف باراك: "نحن غير متأكدين بأننا نجحنا في إحباط تلك العملية فلجان المقاومة الشعبية مشغولة في إعداد عمليات ضد اسرائيل فنحن ننتظر ونرى و لحتى الآن استهدفنا عدة اهداف في قطاع غزة