شهيد من الألوية في غارة جوية استهدفت دراجته النارية في رفح

استشهد قبل قليل، مقاوم من ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في العشرينات من عمره، وأصيب ستة اخرون بينهم حالتين بحالة الخطر في قصف صهيوني استهدف دراجة نارية كان يستقلها المقاوم في منقطة البراهمة بالقرب من الأنفاق في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن طائرة صهيونية استهدفت بصاروخين منطقة الانفاق والدراجة النارية "تكتك"، مما ادى الى استشهاد المقاوم من ألوية الناصر صلاح الدين " مهدي ابو شاويش" على الفور، وإصابة آخرين وصفت جراح أحدهم بالحرجة جداً، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وبذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني الى خمسة عشر شهيداً منذ بدء التصعيد مساء يوم امس الجمعة.

وفي سياق متصل قصفت الطائرات الحربية موقعاً للامن الوطني "سعد صايل" بصاروخين، محدثاً أضرار مادية بالغة في المكان.