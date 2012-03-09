مسئول باكستانى : إحدى زوجات بن لادن وشت به بسبب الغيرة

افترض جنرال باكستانى سابق أن تكون إحدى زوجات زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن قد وشت عليه لدى الأمريكيين؛ بسبب غيرتها من أصغر زوجاته فى بلدة "أبوت آباد".



وبعد عشرة أشهر من مقتل بن لادن، لا تزال خفايا الغارة الأمريكية عليه فى ملاذه الهادئ فى بلدة أبوت آباد- شمال باكستان- غامضة ما غذى الفرضيات والروايات بهذا الشأن، وبينها فرضية الخيانة.



وتولى الجنرال المتقاعد شوكت قدير التحقيق لثمانية أشهر، وبفضل علاقاته الجيدة فى أعلى هرم الجيش تمكن من زيارة المنزل الذى كان يقيم فيه بن لادن قبل تدميره فى فبراير، والتحدث إلى أرامل بن لادن اللواتى تم توقيفهن إثر الغارة الأمريكية.



وخلص الجنرال إلى وضع تصور لما حدث، فهو يرى أن بن لادن الذى ضعف دوره وتم تهميشه فى القاعدة، كان ضحية مؤامرة من القاعدة نفسها التى استخدمت زوجاته لتمكين الأمريكيين من العثور على أثره.



وكغيرها من الروايات بشأن نهاية زعيم القاعدة، فإن هذه الرواية تفتقر إلى الحجج. كما أن حولها شكوكاً بشأن حياديتها، حيث إن الجنرال السابق الذى برأ الجيش الباكستانى، اتهم بأنه غض الطرف لسنوات عن وجود بن لادن فى أبوت آباد.