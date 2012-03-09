تونس تستبعد أن تسلم الرياض بن علي

استبعدت تونس أن تقدم السلطات السعودية على تسليمها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي فر إلى المملكة في 14 يناير/كانون الثاني 2011 في خضم ثورة شعبية عارمة اندلعت شرارتها في مدينة سيدي بوزيد وسط البلاد وألهمت ثورات في بلدان عربية أخرى أطاحت بعدة أنظمة حكم.

ورجح الرئيس التونسي الحالي منصف المرزوقي ألا تسلم الرياض زين العابدين بن علي إلى السلطات التونسية لكي يواجه عددا من القضايا التي أصدر بشأنها القضاء في وقت سابق أحكاما بالسجن بحقه وبحق زوجته التي هربت معه إلى السعودية إلى جانب عدد آخر من أفراد عائلته.

وقال المرزوقي في مقابلة تلفزيونية "أعتقد أنهم لن يسلموا بن علي أبدا، وقد حاولنا معهم عدة مرات" وأشار إلى أنه ستتم مواصلة الضغوط على السلطات السعودية "لإحضار هذا الرجل إلى تونس". وأضاف المرزوقي أن المسؤولين السعوديين لن يقبلوا تسليم بن علي، لأن لديهم تقاليدهم الخاصة وقوانينهم الخاصة.

لكن المرزوقي وهو معارض سابق وعاش لسنوات في المنفى، استدرك بالقول إن بلاده لا تريد مشاكل مع العربية السعودية بخصوص ملف بن علي، لأن تونس تربطها علاقات اجتماعية واقتصادية مع السعودية وتريد الحفاظ عليها.

وكان رئيس الوزراء التونسي حمادي الجمالي قد زار الرياض قبل عدة أسابيع، والتقى عددا من المسؤولين السعوديين على رأسهم الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقال في تصريحات صحفية إن قضية بن علي ستبحث في إطار القانون التونسي. وتجاهلت السعودية سابقا أكثر من طلب تونسي بتسليم بن علي.