شمعون بيريز يبحث في واشنطن إنشاء « جيش آلي »

دعا رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز خبراء ومستثمرين أمريكيين في مجال التقانة الرقمية، إلى ابتكار تقنيات جديدة لـ "مساعدة إسرئيل" في الجانب العسكري، فيما لم يستبعد فكرة اللجوء إلى جيش آلي في المستقبل.

وأفاد موقع "سي نت" الإلكتروني، والمتخصص بأخبار العلوم والتقانة، أن شمعون بيريز طالب نخبة من الخبراء والمستثمرين، في حديث وجهه لهم أمس الأربعاء (7-3) خلال مؤتمر "لونش" للتقانة الرقمية، والذي يعقد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بالعمل على تطوير منتجات وخدمات تقنية جيدة لمساعدة البشرية و "لمساعدة إسرائيل"، بحسب قوله.

كما تحدث بيريز عن إمكانية استثمار التطور التقني للأغراض العسكرية، فيما أشار إلى أنه قد يكون من الممكن في المستقبل الحصول على جيش آلي بالكامل دون الحاجة إلى البشر.

وقال بيريز في هذا الشأن: "علينا أن نكون متفوقين عند محاربة الإرهاب باستخدام تقنية عالية، لدينا قوة جوية من الطائرات بدون طيار، ويمكن في النهاية أن يكون لديك قوة من المشاة دون جنود".

يشار إلى أن بيريز يجري حالياً جولة في المنطقة المعروفة بوادي السيليكون بمقاطعة سان فرانسيسكو الأمريكية، والتي تتضمن زيارة عدد من كبرى شركات تقانة المعلومات مثل فيسبوك وجوجل و"آي. بي. إم"، حيث يسعى إلى تشجيع المستثمرين هناك على إبرام عقود تجارية مع شركات صهيونية.