الأحمد: رسالة عباس لإسرائيل تسلم الأسبوع المقبل ومهلة مشعل انتهت

قال عزام الأحمد إن اللجنة المركزية لحركة فتح ستضع خلال اجتماعها المتواصل بمقر الرئاسة في رام الله اللمسات الأخيرة على الرسالة السياسية الخاصة بالموقف الفلسطيني من المفاوضات.

وأوضح الأحمد لصوت فلسطين أن الرسالة ستنقل الأسبوع المقبل للجانب الإسرائيلي وعدد من دول العالم، مبينا أنها تركز على أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه قبول الجمود الحالي في عملية السلام والارتهان لمواقف تل أبيب.

هذا واستبعد الأحمد أن تسفر الجهود الجارية لإحياء المفاوضات عن أية نتائج، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينسحب على اجتماع الرباعية الدولية المقرر في نيويورك الأسبوع المقبل.

وحول المصالحة الوطنية، أعلن عزام الأحمد انتهاء مهلة الأسبوعين التي طلبها خالد مشعل من الرئيس محمود عباس لإرجاء ملف تشكيل الحكومة المقبلة حتى ترتيب الأوضاع الداخلية لحركة حماس.

وقال الأحمد إن حركة فتح بانتظار ان تبلغها حماس موقفا جديدا لتحديد الخطوات المقبلة، نافيا الأنباء عن مواعيد جديدة للقاءات بين فتح وحماس أو بين الرئيس عباس ومشعل.

وأشار الأحمد إلى أن ملف السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة لا يقل أهمية عن مسألة تشكيل الحكومة المقبلة.