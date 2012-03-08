مفتي القدس: الجامعة العربية أرسلت رسائل عدة خشية من زلزال اصطناعي

قال الشيخ محمد حسين مفتي الديار الفلسطينية :"إن جامعة الدول العربية أرسلت رسائل عديدة للمؤسسات الدولية خشية مما قاله أحد الصهاينة المتطرفين من إحداث زلزال اصطناعي في القدس المحتلة يكون ناجم عن الحفريات والمخططات الصهيونية المتزايدة في الآونة الاخيرة أسفل المسجد الأقصى.

وطالب الشيخ حسين لـ"فلسطين اليوم الإخبارية", اليوم الخميس, جامعة الدول العربية لتكثيف جهودها وإرسال رسائلها إلى مجلس الأمن الدولي ومؤسسة اليونسكو من اجل الضغط على "إسرائيل" لمنع إحداث الزلزال الاصطناعي".

ودعا حسين, كل من بيده إمكانية لمنع إحداث الزلزال أن يتدخل لأن ذلك سيهدد أساسات المسجد الأقصى المبارك, مطالباً, الدول العربية والإسلامية للتحرك والضغط على الجانب الصهيوني لوقف هذا المخطط ولغيره من المخططات الصهيونية من حفريات.

وفيما يتعلق بالحراك الشعبي أكد مفتي القدس, أن المقدسيين يقومون بكل ما هو مطلوب منهم من التواجد في المسجد الأقصى والدفاع عنه والصلاة بداخله, مشدداً, على أن المطلوب هو تحرك إعلامي يتحدث عن الزلزال والمخاطر ويتحدث عن قضية القدس والحفريات التي تهدد الأساسات في المسجد الأقصى.

ومن الجدير ذكره أن مصادر فلسطينية حذرت من إقدام "إسرائيل" على تنفيذ زلزال اصطناعي خلال الأشهر القادمة في القدس لتدمير المسجد الأقصى بعد أن بات آيلا للسقوط نتيجة حفر الكثير من الأنفاق أسفله بذريعة البحث عن آثار.

وذكرت المصادر إلى أن هذا التحذير الفلسطيني جاء في ظل الترويج الإسرائيلي بأن زلزالا مدمرا سيضرب منطقة القدس خلال الأشهر القادمة وان حصول ذلك الزلزال ما هو إلا مسألة وقت.