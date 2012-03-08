الأهلي والزمالك في مباراة ودية الشهر الجاري

ومن المقرر أن تستكمل الأندية واتحاد الكرة بعد غد النقاش حول كيفية استئناف نشاط كرة القدموطالبت الأندية, في اجتماعها أمس ـ

الاتحاد بالاضطلاع بمسئولياته بشأن الملف الخاص بعقوبات النادي المصري, أو إرسالها للاتحاد الدولي الفيفا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وقال رئيس الزمالك ـ عقب انتهاء اجتماع الأندية ـ إن اتحاد الكرة مطالب بإعادة هيكلة عقود اللاعبين في حالة عدم استئناف مسابقة الدوري, لأنه من غير المنطقي أن تدفع الأندية ملايين الجنيهات للاعبين الذين لم يلعبوا سوي41 مباراة فقط في الدوري.

وأضاف أن استئناف الدوري في الوقت الحالي أصبح مرهونا بإحالة ملف أحداث بورسعيد للمحاكم الجنائية. كما ناشدت الأندية المجلس العسكري أن يتولي مسئولية حماية المباريات وأي لقاءات مقبلة في حالة عدم موافقة الداخلية علي تأمينها.