مصر: أزمة الكهرباء في غزه ستحل خلال 24 ساعة

قال مصدر مصري موثوق به لـ صحيفة الحياه اللندنية اننا بدانا منذ اول امس بتغذيه قطاع غزه ب 5 ميجاوات على الكابل القديم لافتا الى ان وفد فني فلسطيني وصل الى القاهره اول من أمس من اجل بحث تغذيه القطاع بال40 ميجاوات التي تم الاتفاق بشانها ، موضحا بان هذا يتطلب تقويه الكابل المركب في العريش من اجل رفع طاقته كي يستوعب هذه الزياده .

و على صعيد ازمه السولار في غزه قال : ان مصر ستورد الى غزه الكميات اللازمه لسد العجز اللازم لتجاوز الأزمة الراهنه, موضحا ان الترتيبات بدات بالفعل ، مشيرا الى محادثات جرت اول من امس مع وفد فني فلسطيني متخصص في هذا الشان .

و قال المصدر : ان ازمه الكهرباء في غزه ستحل في غصون٢٤ ساعه ، مضيفا : ان مصر ستمد غزه من مخزون السولار الذي لدينا من اجل حل الازمه و نحن سنستورد فيما بعد

ولفت المصدر الى انه لم يتم التفاوض بعد على سعر السولار خلال المحادثات التي جرت مع الوفد الفلسطيني، و مع ذلك فان مصر بدات بترتيبات امداد غزه بالسولار مشددا على ان الاولويه الان هي في الخروج من ازمه الكهرباء و التي استفحلت مؤخراً

الجديرًبالذكر ان الحكومه في غزه تطالب مصر بتوريدها سولار بالسعر المدعم ، بينما المسؤؤلين المصريين متمسكين بتوريده الي غزه وفق السعر العالمي و كما تشتريه مصر من الاسواق العالميه ، باعتبار ان الدعم الذي تدفعه الحكومه المصريه من خزينه الدوله هو فارق السعر من اجل التخفيف و رفع العبئ عن مواطنيها