ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مصر: أزمة الكهرباء في غزه ستحل خلال 24 ساعة

  • فلسطين اليوم - الحياة اللندنية
  • 07:39 - 08 مارس 2012
مشاركة

قال مصدر مصري موثوق به لـ صحيفة الحياه اللندنية اننا بدانا منذ اول امس  بتغذيه قطاع غزه ب 5 ميجاوات على الكابل القديم لافتا الى ان وفد فني فلسطيني وصل الى القاهره  اول من أمس من اجل بحث  تغذيه القطاع بال40 ميجاوات التي تم الاتفاق بشانها ، موضحا بان هذا يتطلب تقويه الكابل المركب في العريش من اجل   رفع طاقته  كي يستوعب  هذه الزياده .

و على صعيد  ازمه السولار في غزه قال : ان مصر ستورد الى غزه  الكميات اللازمه  لسد العجز اللازم لتجاوز الأزمة الراهنه,  موضحا ان الترتيبات بدات بالفعل  ، مشيرا الى محادثات جرت  اول من امس مع وفد فني  فلسطيني متخصص في هذا الشان  .

و قال المصدر : ان ازمه الكهرباء في غزه ستحل في غصون٢٤ ساعه ،  مضيفا : ان مصر ستمد غزه  من مخزون السولار الذي لدينا   من اجل حل الازمه و نحن سنستورد فيما بعد
ولفت المصدر الى انه لم يتم التفاوض بعد على سعر السولار خلال المحادثات التي جرت مع الوفد الفلسطيني، و مع ذلك فان مصر بدات بترتيبات امداد غزه بالسولار مشددا على ان الاولويه الان هي في   الخروج من   ازمه الكهرباء و التي استفحلت مؤخراً  
الجديرًبالذكر ان الحكومه  في غزه تطالب مصر بتوريدها سولار بالسعر المدعم ، بينما المسؤؤلين المصريين متمسكين بتوريده الي غزه وفق السعر العالمي و كما تشتريه  مصر من الاسواق العالميه ، باعتبار ان الدعم  الذي تدفعه الحكومه المصريه  من  خزينه الدوله هو فارق السعر من اجل التخفيف و رفع العبئ عن مواطنيها

متعلقات