حركة الجهاد الإسلامي تزور أهالي الشهداء في دير البلح

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حملة زيارات لأهالي شهداء الحرب العدوانية التي شنت نهاية العام 2008م، على مدار الأسبوع الجاري.

وأكد القيادي في الحركة الشيخ سعيد مسمح، أن ذكرى الشهداء تمثل عنواناً للمقاومة والصمود، وهي التي تزيدنا قوة وصبراً على مواجهة أجرم احتلال على وجه الأرض.

ودعا مسمح إلى المحافظة على دماء بإتباع نهجهم والسير على خطاهم، مجدداً العهد والبيعة لأرواحهم الطاهرة على مواصلة درب الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض ودحر الاحتلال.

من ناحية أخرى، نظمت حركة الجهاد الإسلامي بالأمس، يوماً طبياً مجانياً في مسجد شهداء دير البلح.

وخصص اليوم الطبي في مجال العيون والعدسات اللاصقة بإشراف طاقم طبي وفنيين متخصصين، حيث كان في استقبال الأهالي الذين توافدوا عليه كوادر حركة الجهاد الإسلامي في المنطقة.

وأكد منسق الفعالية فايق صالحة أن اليوم الطبي يأتي تقديراً لأهالي مدينة دير البلح، مبيناً أن حركة الجهاد تسعى دوماً إلى تخفيف العبء عن كاهل أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة.