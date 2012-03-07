بالفيديو والصور .. جيش الاحتلال: في الحرب المقبلة سنقاتل حماس وحزب الله من تحت الأرض‎

ذكرت صحيفة هارتس بان الجيش الإسرائيلي يعارض خفض الميزانية من قبل المستوي السياسي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة هآرتس فعلى ضوء التغيرات في الدول العربية وتزايد التهديدات من جانب المحور الإيراني الذي يضم ايضا حماس وحزب الله فان قيادة الجيش الاسرائيلي تستعد للقتال تحت الارض , على حد قول الصحيفة .

ووفقا لاعتقادات ضباط في جيش الاحتلال ففي الحرب المقبلة لا يمكن التغاضي عن مواجهة تحدث تحت سطح الأرض .

وقال ضباط جيش الاحتلال :" حزب الله يمتلك عشرات من الغرق القيادية تحت الأرض في لبنان يتم من خلالها توجيه المقاتلين والمنظومة الصاروخية للحزب كما ان حماس في قطاع غزة لديها منظومة القتال التحت ارضي يشتمل علي عشرات الانفاق تربط بيوت مختلفة ببعضها البعض تحت الارض فلدى حماس أنفاق لأسر الجنود يمكن من خلالها تهريب جندي تم اسره كما أن لديها منظومة واسعة من الصواريخ .

واستعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي القدرات القتالية الجديدة التي امتلكها منذ حرب لبنان الثانية والحرب على غزة وذلك من خلال تدريب لتعزيز قدرات الجنود اجراه في قاعدة "سيركين" حيث تتمركز وحدة الهندسة للمهمات الخاصة التابعة للقوات البرية استعرض خلاله طرق عمل الجيش وقت الحرب.

ويدور الحديث عن "قاعدة سيركين"- منشأة خاصة مكونة من طابقين اقيمت تحت الارض تحاكي مقر قيادة وسيطرة تابع لمنظمة "ارهابية" حيث يوجد داخل المنشأة المذكورة غرفة عمليات وهمية وانفاق خاصة لخروج لمقاتلين وقت الهجوم، اضافة الى فتحات تهوية وخطأ كهربائيا يمكن المقاتلين من الاقامة في المنشأة لفترة طويلة.

وتسمح المنشأة الاسرائيلية التي افتتحت في الاشهر الاخيرة بتدريب القوات الخاصة على طرق واساليب القتال تحت الارض رغم ان الجيش يفضل عدم الزج بقواته بمثل هذه المواقع لان نسبة الخطورة التي ستتعرض لها حياة الجنود تفوق الجدوى المتوقعة.

وهناك تقديرا في الجيش يشير الى الفائدة الاستخبارية التي ستجنيها اسرائيل من الزج بجنودها في المواقع الارضية خاصة اذا دار الحديث عن موقع استراتيجي مثلا او مكان تواجد مختطف وفي هذه الحالة سيتم انزال الجنود تحت الارض مزودين بوسائل متطورة مثل "ريبوتات لتمشيط المكان قبل انزل الجنود".

ونقل الموقع عن قائد وحدة الهندسة القتالية المعروفة بالاختصار "يهلو " الجنرال "ساهر افريجل" قوله: إن العالم التحت ارضي مليء بالمخاطر والتهديدات العسكرية فالانفاق ليست ظاهره جيولوجية بل أمرا اكثر تعقيدا وتعج بالكمائن والمصائد التي يعدها العدو".

ويقوم المفهوم الاساسي للقوات البرية الاسرائيلية على ضرورة الاحتلال والسيطرة بوصفه الطريقة الوحيدة لاظهار النصر والحسم في نهاية الامر".

وقال ضابط كبير في القوات البرية "إن ارسال قوات برية لضرب موقع العدو البعيدة والسيطرة عليها هي من يحسم الامر في النهاية وان الاحتلال والسيطرة هو من سيمنحنا صور النصر التي نحتاجها".

واستذكر الضابط المحاولات الاسرائيلية لتحصيل صور النصر التي يحتاجها الجمهور الاسرائيلي خلال الحرب على لبنان قائلا: "إن بنك الاهداف سينفذ خلال ايام وحينها سيفقد الجيش فعاليته امام العدو وايضا منظومات الدفاع لن تستطيع التعامل مع حجم الاطلاق التي تتعرض لها الجبهة الداخلية لذلك تعتبر نظرية النار مقابل النار حلا سيئا وفي احسن الاحوال ستحقق هذه النظرية التعادل وهذا ما يعتبر خسارة والتعادل لن يعطي الرد لهذا يجب ان نقوم باحتلال المنطقة او القطاع المعني".

































