البنك الدولي يمنح السلطة 40 مليون دولار لدعم الإصلاحيات

وافق اليوم الأربعاء، مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على تقديم منحة قدرها 40 مليون دولار لدعم التقدم المحرز في الإصلاحات الرئيسية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية والتي ستؤدي إلى تحسين عملية تقديم الخدمات للمواطنين.

ووفق بيان صادر عن البنك الدولي، فإن المنحة تأتي لدعم الميزانية بمبلغ 40 مليون دولار في إطار التعاون المستمر بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية لتعزيز سجل أدائها المتميز من الإنجازات في مجال الإصلاح والبناء عليه.

وقد بلغ إجمالي ثلاث منح سابقة لدعم السياسات 120 مليون دولار أرست أساسا قويا للإصلاحات, وتركز هذه المساهمة الأخيرة على تحسين الشفافية والمساءلة وضمان كفاءة استخدام الأموال العامة, وتشمل بعض التدابير الرئيسية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية إتاحة معلومات للجمهور حول الميزانية، وسن قانون جديد للمشتريات، وتحسين إدارة خدمات الكهرباء في المدن والقرى في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.