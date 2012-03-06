إيران:‌عصر الهيمنة الصهيو أمريكية دخل مرحلة ‌الإنهيار

حذر مساعد رئيس هيئة الأركان الإيرانية العميد مسعود جزائري من تداعيات أي عدوان على إيران، مؤكدا مؤكداً أن عصر تسلط الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على العالم دخل مرحلة الانهيار.

وأفادت وكالة أنباء ‌فارس، أن العميد جزائري شدد على قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للرد على أي اعتداء، وقال إن الثورةَ الإسلامية تزداد قوة مع مرور الأيام.

وأضاف جزائري أن الرد الإيراني سيكون جديا ومتزامنا مع أي عدوان، مؤكدا أن عصر تسلط الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على العالم دخل مرحلة الانهيار.

وأكد بان عصر سيطرة المتغطرسين والأنظمة التسلطية في العالم قد ولى، وحتى الشعب الأميركي لا يطيق أطماع حكوماته وسيطرة الصهاينة على مقدراته.

وأكد بان رد إيران على أي تهديد عسكري سيكون جديا للغاية وممتدا، وقال: نحن لسنا بحاجة الى الادلاء بتصريحات مبالغ فيها وأننا راسخون فيما نقوم به.

وقال مخاطبا الرئيس الأميركي باراك اوباما، انه يجب أن لا تفوتوا فرصتكم وفرص الشعب الأميركي من خلال انتهاج أساليب الحرب النفسية التي كانت قائمة في العقد الماضي ولا تغمضوا أعينكم عن الحقائق العالمية الحديثة والتطورات الخارجة عن إرادتكم.