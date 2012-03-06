كبيرة مراسلي « الأخبار » اللبنانية تتبادل مع صحفيي غزة تجربتها الإعلامية

شارك عدد كبير من المراسلين والصحفيين في لقاء صحفي نظمه مركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت في فرعه بمدينة غزة، استضاف خلاله كبيرة المراسلين في جريدة الأخبار اللبنانية الصحفية "ضحى شمس" حول أصول مهنة الصحافة والتغطية الميدانية للأحداث الساخنة.

ورحب علي الأغا منسق المركز في غزة باسم إدارة المركز، بالصحفية شمس، وبمصور صحيفة الأخبار اللبنانية شعيب أبو جهل، مستهلاً اللقاء بتقديم موجز عن الصحفية شمس، والتي غطت 6 حروب وترأست سابقا قسم المجتمع في جريدة الأخبار، كما عملت في عدة وسائل إعلامية فرنسية وعربية خلال إقامتها في باريس التي امتدت على مدار 9 سنوات والتي تخرجت منها بدرجة الماجستير في الفن من جامعة السوربون الفرنسية.

وأوضح الأغا أن هدف اللقاء هو التبادل الفكري والإعلامي بين المراسلين والصحفيين بغزة والصحفية شمس، داعياً كافة الصحفيين والإعلاميين في الدول العربية والإسلامية لزيارة غزة.

وقد شكرت شمس الثورة المصرية في بداية اللقاء، وقالت إن هذه الزيارة إلى فلسطين ما كانت لتتم لولا الثورة المصرية.

وناقشت شمس مع الصحفيين جملة من القضايا كان أبرزها قضية اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء اللبنانية، وسبل معالجة قضاياهم وتناولها في وسائل الإعلام والتركيز عليها، مشيرةً إلى أن هذه المخيمات تعاني العديد من المشاكل الجمة التي لا تلقى اهتماماً إعلامياً كافياً.

ونوهت شمس، إلى "مشروع مخيمات" وهي عبارة عن صفحة إخبارية تُنشر مرة أسبوعياً في جريدة الأخبار اللبنانية تتحدث عن هموم ومشاكل الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في لبنان والمنطقة العربية، داعيةً كافة الصحفيين الفلسطينيين في غزة للكتابة في هذه الصفحة لنشر كافة القضايا التي يعاني منها الفلسطينيون.

كما تطرقت شمس خلال اللقاء، إلى الصحافة الميدانية باعتبارها أهم أنواع الصحافة، مبينةً أن التواصل الإنساني يعطي فرصة للمواطنين للحديث وبالتالي الخروج بمادة صحفية جيدة.

وخلال اللقاء، أُثري النقاش بمداخلات وتساؤلات لعدد من الصحفيين لمختلف الموضوعات لكنها تركزت على طبيعة التعامل الإعلامي مع القضايا الفلسطينية، حيث أشار البعض إلى تجاهل الإعلام اللبناني للقضايا الفلسطينية، فيما انتقدت شمس بعض البرامج اللبنانية التي تسخر من هموم المواطن الفلسطيني في لبنان.

وكانت الصحفية شمس قد وصلت لقطاع غزة الأسبوع الماضي في أول زيارة لها، تقوم خلالها بعمل تحقيقات وتقارير صحفية حول قطاع غزة.