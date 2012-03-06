الهند تقاطع الصناعات العسكرية الإسرائيلية

أعلنت وزارة الدفاع الهندية الليلة الماضية عن تجميد علاقاتها مع عدد من شركات دولية وعالمية والتي من بينها شركة الصناعات العسكرية "الإسرائيلية".

وذكرت إذاعة الجيش وفقاً لما جاء في الإعلان أن الهند ستعمل على تجميد علاقاتها مع الصناعات العسكرية "الإسرائيلية" وباقي الشركات، مشيرة إلى أنها لن تبرم معها صفقات لمدة عشر سنوات بسبب تورط هذه الشركات في فضائح فساد ورشوة تتعلق بصفات بيع سلاح في عام 2009م.

ويشار إلى أنه من بين الشركات التي ستجمد الهند الصفقات المبرمة معها الصناعات العسكرية السويسرية والروسية والسنغافورية والألمانية فضلاً عن "الإسرائيلية".

الجدير بالذكر أن رئيس أركان الجيش الهندي " فى كى سينغ" قد ألغى زيارته المرتقبة "لإسرائيل" خلال منتصف الشهر الحالي، خوفاً من تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الهند وإيران، في أعقاب التصريحات "الإسرائيلية" المتواصلة حول نية "إسرائيل" شن هجمة جوية على المنشآت النووية الإيرانية.

وكان قد اتهم النائب في البرلمان الهندي"راجيا شانتا رام نالك" كلاً من "إسرائيل" و"روسيا" باحتلال مناطق واسعة من ولاية "غوا" الهندية قائلاً " إن "الإسرائيليين" والروس احتلوا بعض القرى بطريقة لا يمكن أن نطلق عليها معاملات سياحية, وإنما تنخرط في أنشطة تجارية تنتهك قوانين البلاد وتتضمن صرف العملات الأجنبية".