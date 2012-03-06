حكومة غزة تمنع استيراد المجمدات عبر الأنفاق

أكد دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة، الثلاثاء 6-3-2012، منعها لاستيراد اللحوم المجمدة عبر الأنفاق التي تربط قطاع غزة المحاصر بمصر، محذرة جار التجزئة بعدم تجزين كميات كبيرة من المجمدات بسبب الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي مما يؤدي الى تدهور جودتها وقيمتها الغذائية.

وقال مدير دائرة حماية المستهلك المهندس أحمد أبو ريالة، في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم نسخة منه":"سنسمح فقط بتداول المجمدات عبر الثلاجات الخاصة بها وعدم عرضها في الشوارع".

وفي سياق منفصل، أجرت دائرة حماية المستهلك جولات تفتيشية على المنشآت الصناعية في محافظات قطاع غزة، ركزت بالأساس على التجار المخالفين وعدم اعلان بعضهم لأسعار منتجاتهم.

وأوضح أبو ريالة أن الجولات التي نفذتها الدائرة بلغت حوالي 278 جولة شملت زيارة 2213 منشأة صناعية تم ضبط خلالها 143 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف :" تم تحويل بعض الكميات الفاسدة الى غذاء حيواني واتلاف 33 طن منها، واحالة 96 مخالفة للنائب العام الخاص بالجرائم الاقتصادية، اضافة الى سحب 195 عينة للتأكد من صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي ".

وأكد أبو ريالة أنه لاحظ خلال الجولات استقرار أسعار السلع الأساسية في قطاع غزة وعدم تسجيل حالات استغلال أو احتكار من قبل التجار للمواطنين، منوهاً الى أنه في حالة قيام أي تاجر بالتلاعب بقوت الشعب من حيث الغش أو الاستغلال سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.