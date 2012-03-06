العمل النسائي بلجنة التواصل تزور جمعية فلسطين المستقبل

قامت لجنة التواصل الجماهيري لدائرة العمل النسائي بمدينة غزة بزيارة الى جمعية فلسطين المستقبل حيث ترعى هذه الجمعية فئة بحاجة ماسة الى الرعاية من المعاقين بالشلل الدماغي حيث ضم الوفد مسئولة اللجنة العامة للقطاع ام وسيم الوادية والأخت الداعية ام محمد عبدو والأخت ام يونس بكر والأخت ام عاهد فروانة والأخت ام يحيى حلس وعدد من الاخوات العاملات في لجنة التواصل للعمل النسائي.

حيث شكرت الأخت ام وسيم الوادية حسن الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي تم فيها الاستقبال وشكرتهم على الحفل الذي اقيم على شرفهم من قبل الاطفال المعاقين داخل الجمعية وثمنت دور الجمعية في خدمة هذه الشريحة المحرومة من الاطفال , وأكدت ان هذه الزيارات ستستمر لهذه المؤسسات التي ترعى انائنا اصحاب الاعاقات المختلفة وشكرت القائمين على الجمعية لجهدهم الكبير في خدمة ابنائنا المحتاجين.

بدورها مديرة الجمعية باسمها وباسم العاملين داخل الجمعية شكرت الوفد على هذه اللفتة الكريمة وتمنت على الوفد تكرار هذه الزيارة لما لها اهمية كبيرة على العاملين والأطفال ودعت كل المؤسسات والحركات زيارة هذه الاماكن التي تقدم خدمة كبيرة الى الاطفال المحتاجين.

الجدير ذكره ان الزيارة لهذه الجمعية استمرت اكثر من ساعتين ونصف حيث حضروا الحفل الذي اعد لهم وتفقدوا اقسام الجمعية واطلعوا على الوضع وطالب الوفد من كل المؤسسات وأهل الخير تقديم الدعم لهذه الجمعية وكل الجمعيات التي ترعى اطفالنا المعاقين والمحتاجين.