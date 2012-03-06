اجراءات مشددة وانتشار مكثف لقوات الاحتلال في القدس

تشهد بلدة سلوان جنوب الاقصى المبارك والأحياء المتاخمة للبلدة القديمة بالقدس المحتلة اجراءات أمنية وعسكرية مشددة منذ ساعات صباح اليوم.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب لمراسلنا في القدس المحتلة بأن احياء سلوان المختلفة تشهد تواجدا مكثفا لعناصر شرطة وحرس حدود الاحتلال، بالإضافة الى نصب حواجز عسكرية وشرطية مشتركة بدءا من مدخل حي وادي حلوة ووادي الربابة وحي الثوري ومثلث سلوان وحي راس العامود.

وأضاف بأن عناصر الاحتلال المتمركزة على الحواجز توقف سيارات ومركبات المواطنين وتُدقق ببطاقاتهم الشخصية، مرجحا أن يكون سبب هذه الاجراءات استباقا لعيد المساخر أو "البوريم" اليهودي الذي يبدأ مساء غد ويوم بعد غد.

كما شملت هذه الاجراءات احياء وادي الجوز والشيخ جراح والصوانة فيما حلقت طائرة مروحية تابعة لشرطة الاحتلال في سماء المدينة.

يذكر أن سوائب المستوطنين اعتادوا في مثل هكذا مناسبات تسيير مسيرات استفزازية تخترق البلدة القديمة من والى باحة حائط البراق تُصاحبها اعتداءات على سكان القدس القديمة وممتلكاتهم فضلا عن التهديدات باقتحام المسجد الاقصى المبارك لإقامة طقوس وشعائر تلمودية بهذه المناسبة في باحاته الطاهرة وهو الامر الذي يقابل عادة بردة فعل عنيفة من المصلين والعاملين بالمسجد المبارك.