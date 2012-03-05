تحذيرات من هجمات إلكترونية على البنوك الإسرائيلية

طالب مراقب البنوك في "إسرائيل" "دودو زكن" مساء اليوم الإثنين، جميع البنوك الإسرائيلية بالعمل على تحصين أنظمة أمن المعلومات لديها، خوفا من هجمات إلكترونية تستهدف مواقعها الإلكترونية.

وحذر "زكن" في رسالة وجهها لرؤساء البنوك الإسرائيلية، من مخاطر الهجمات الإلكترونية على سرية معلومات عملاء البنوك، فضلاً عن إمكانية تعطيل معظم نشاطات البنوك الإسرائيلية.

وطالب "زكن" في رسالته البنوك بالتحقق من أنظمة السلامة التكنولوجية لديها، ورفع مستوى أنظمة الحماية اللازمة لصد أي هجوم إلكتروني، بالإضافة إلى الاستعداد لجميع السيناريوهات المختلفة من قبل القراصنة الإلكترونيين.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل الإجراءات الأمنية التي تنتهجها البنوك الإسرائيلية في أعقاب الهجمات الإلكترونية المتكررة على العديد من المواقع والبنوك الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، والتي من بينها فصل موقع المعلومات التسويق للبنك، عن خوادم المعلومات التي تحتوي على المعلومات الشخصية لعملاء البنك، للحد من أضرار الهجمات الإلكترونية.