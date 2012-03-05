الأسير قطامش يرفض المثول أمام المحكمة الصهيونية

أعلن الأسير أحمد قطامش المعتقل إداريا في "عوفر"، رفضه المثول أمام المحكمة العسكرية اليوم الاثنين، تماشيا مع قرار الأسرى الإداريين في سجن "عوفر" بمقاطعة المحكم العسكرية الإدارية تحديدا، والتي تتابع قضية الاعتقال الإداري.

وأفاد المحامي جواد بولس الذي يمثل الأسير، في بيان صدر عن نادي الأسير، بأن الجلسة والتي كان من المفترض أن تتم اليوم لسماع النيابة كانت تطالب بتجديد أمر الاعتقال الإداري الثاني بحق الأسير قطامش لفترة ستة أشهر أخرى.

وأكد بولس أن النيابة العامة حاولت بشتى الوسائل إرغام الأسير قطامش على التعاطي مع الجلسة، حيث قامت وحدات خاصة بإخراج الأسير من زنزانته في 'عوفر' للمثول أمام المحكمة، وهناك أعلن أنه لن يعترف بالمحكمة.

وقام القاضي بسماع طلب النيابة والاطلاع على المادة وحدهما.

ومن الجدير ذكره أن الأسير قطامش وأسرى آخرين أعلنوا منذ أسبوعين الشروع بمقاطعة المحاكم العسكرية.