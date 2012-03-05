انفجار أمام مكتب أردوغان بتركيا

انفجرت قنبلة يدوية الصنع صباح الاثنين , إمام مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في أنقرة مما أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة كما ذكرت الشبكة الإعلامية ان تي في.

وقالت الشبكة الإعلامية ان قنبلة انفجرت بعد ان كانت في قارورة بلاستيكية صغيرة قرب محول كهربائي، حوالى الساعة 9,30 بالتوقيت المحلي (7,30 ت غ) على بعد عشرين مترا من مكتب رئيس الوزراء في حي جنكايا وعلى مقربة من المدخل الخلفي لمحكمة التمييز في حي كيزيلاي بحسب ان تي في.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول ان موظفا من محكمة التمييز أصيب بجروح طفيفة في الانفجار.

وتوجه عناصر من جهاز امن رئيس الوزراء وفرق من الشرطة على الفور الى مكان الانفجار الذي وقع قبل حوالى ساعة من وصول اردوغان المرتقب للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء كما قالت "ان تي في" على موقعها الالكتروني.

ووصفت الشبكة الإعلامية العبوة الناسفة ب"القنبلة الصوتية" التي غالبا ما تستخدمها مجموعات مسلحة مختلفة في تركيا وتهدف لإحداث ضجة أكثر من التسبب بخسائر بشرية.

وقد نفذت جماعات مسلحة كردية ويسارية متطرفة عدة اعتداءات بالقنبلة في أنقرة. وجماعات اليسار المتطرف غالبا ما تستخدم قنابل صوتية لإعلان مطالبها.

ويأتي الاعتداء بعد تفجير قنبلة عن بعد , الخميس الماضي في اسطنبول لدى مرور حافلة للشرطة مما أسفر عن سقوط 16 جريحا بينهم 15 شرطيا.