العمل النسائي شمال القطاع تقيم خيمة تضامنية مع الأسيرة هناء شلبي

نظمت دائرة العمل النسائي شمال القطاع صباح اليوم خيمة اعتصاميه في مقر الصليب الأحمر بغزة وذلك للتضامن مع الأسيرة هناء شلبي التي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ ثمانية عشر يوما , بسبب إعادة اعتقالها إداريا حيث تعاني أوضاعا صعبة للغاية ,وقد شارك في الاعتصام عدد من نساء الحركة وقد حملن لافتات للمطالبة بحقوق الأسرى ودعمهم .





وقد ألقت مسئولة اللجنة الدعوية علا العجوري كلمة عن الأوضاع السيئة التي يعانيها الأسرى في سجون الاحتلال ,حيث أوضحت أنهم يعانون من نقص في الملابس الشتوية والكهرباء والدواء اللازم لهم ,مشيرة إلى المعاملة السيئة التي يتعرضون لها من قبل جيش الاحتلال ,مناشدة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للوقوف بجانب الأسرى لتحسين أوضاعهم المعيشية , ووقف اعتقال الأسرى المحررين ضمن صفقة شاليط.