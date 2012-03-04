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عريقات يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لحل قضية الأسيرة هناء شلبى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:26 - 04 مارس 2012
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دعا صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى التدخل لدى إسرائيل للإفراج الفورى عن الأسيرة هناء شلبى المضربة عن الطعام منذ 17 يوما.
جاء ذلك خلال اجتماع - بتكليف من الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" - مع كل من روبرت سيرى مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة، وجون جوتيرات ممثل الاتحاد الأوروبى فى فلسطين، وطلب منهما تدخل بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، وكاثرين أشتون المفوضة السامية للعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبى للإفراج عن الأسيرة هناء شلبى وإلغاء ما يسمى قانون الاعتقال الإدارى، الذى قامت سلطة الانتداب البريطانى بإلغائه عام 1948، ومازالت تطبقه إسرائيل.
وأكد عريقات أن أبو مازن يبذل قصارى جهده تجاه ملف الأسرى والمعتقلين، حيث تحدث عن قضية الأسيرة هناء شلبى مع القنصل الأميركى العام دانيال روبنستين، وطالب بالإفراج الفورى عن كافة الأسرى والمعتقلين، وخاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994 والمرضى وكبار السن والنساء والأطفال والقادة وعلى رأسهم أحمد سعدات، ومروان البرغوثى، وعزيز الدويك، وفؤاد الشوبكى.

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