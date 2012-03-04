الأشغال الشاقة 12 عاماً على مدان بالقتل قضاء رام الله

أنهت النيابة العامة التحقيق في الجناية رقم 41/2007 والمتعلقة بقضية قتل وقعت في مخيم الجلزون قضاء رام الله والمتهم فيها (ع.ح) والبالغ 21 عاما وقت ارتكاب الجريمة.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي في مكتب النائب العام ان المتهم أقدم بتاريخ 10/1/2007 على قتل المغدور (م.ح) باطلاق النار عليه عن طريق مسدس واصابته في اسفل خاصرته مما أدى الى وفاته على الفور وذلك على خلفية مشاكل شخصية.

وقررت محكمة بداية رام الله ادانة المتهم المذكور بتهمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات المعمول به، وذلك بناء على التفاصيل التي تضمنها الملف المحال للمحكمة من النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات.

وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة وضع المدان المذكور بالاشغال الشاقة 15 عاماً ولكون المدان شاب في مقتبل العمر فقد اعتبرت المحكمة ذلك سبباً تخفيفياً وخفضت العقوبة الى الاشغال الشاقة لمدة 12 عاماً.

وقد مثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة في هذه القضية وكيل النيابة الاستاذ علاء عواد الذي قدم للمحكمة بينات النيابة العامة حسب الاصول والقانون.