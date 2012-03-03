تصوير فيلم « مطاردة بن لادن » في الأردن بعد رفض الهنود تصويره عندهم

تظاهر ناشطون في حزب هندوسي متشدد الجمعة احتجاجا على استخدام مواقع في الهند في تصوير فيلم للمخرجة الاميركية كاثرين بيغلو حول مطاردة اسامة بن لادن.

وقد اجتاح اعضاء في حزب فيشوا هندو باريشاد (في اتش بي) موقع التصوير في شانديغاره في شمال الهند التي صمم جزءا منها المهندس المعماري الفرنسي-السويسري لو كوربوزييه، حيث كان فريق المخرجة الاميركية يصور منذ اربعة ايام.

وقد اختار فريق الانتاج احدى اسواق المدينة للتصوير رافعا فيها لافتات بالاوردو (لغة باكستان الرسمية) ومغيرا لوحات تسجيل عربات الاجرة "ريكشو" لتحمل لوحات تسجيل مدينة لاهور الباكستانية كما انهم استعانوا للتمثيل باشخاص يضعون البرقع.

وقال شرطي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "لقد انتزعوا اللافتات المكتوبة بالاوردو واعتدوا على الفريق الذي كان يصور. وهتفوا شعارات مناهضة لباكستان وانتزعوا بالقوة كذلك اعلام باكستان".

وقال الامين العام للحزب رامكريشنا سريفاستافا "لا نريد اعلاما باكستانية على الارض الهندية. ونحن لا نرضى ان تشبه الاسواق الهندية باكستان".

ويروي فيلم كاثرين بيغلو الذي يحمل موقتا عنوان "زيرو دارك ثيرتي" قصة مطاردة بن لادن التي انتهت في الثاني من ايار/مايو 2011 بهجوم شنته فرقة كوماندوس اميركية على مدينة ابوت اباد الباكستانية حيث قتل زعيم القاعدة. ومن المتوقع ان يصدر الفيلم نهاية العام 2012.

وبما ان التصوير في باكستان كان مستبعدا سرت تكهنات كثيرة في الصحف حول المكان الذي ستختاره المخرجة الحائزة جائزة اوسكار عن فيملها "ذي هرت لوكير) في العام 2010، لتصوير فيلمها.

واقترحت الصحافة الهندية ان تعيد بناء اخر منزل لبن لادن الذي جرف قبل ايام قليلة، في ولاية راجستان الصحراوية (غرب).

الا ان عضوا في فرق الانتاج طلب عدم الكشف عن اسمه قال الجمعة ان ذلك سيحصل في الاردن وليس في الهند.

واضاف "قلنا (للمتظاهرين الهندوس) اننا لسنا ضد الهندوسية او ضد الهند او باكستان. انه مجرد فيلم".