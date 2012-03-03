أبو حلبية: عباس « مُرشد سياحي » لإسرائيل

أكد النائب د. أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي, أن (إسرائيل) سترحب بزيارة العرب والمسلمين للمسجد الأقصى بعد دعوة من رئيس السلطة محمود عباس؛ لأنها –وفق قوله- تحمل اعترافاً صريحاً بالاحتلال.

وأضاف أبو حلبية –في تصريح متلفز- مساء السبت, أن دعوة عباس للعرب والمسلمين بزيارة المدينة المقدسة "مشبوهة" تهدف إلى تطبيع العلاقات مع (إسرائيل), وتتوافق وفلسفته مع مساعي الاحتلال ومشاريعه.

واعتبر أن الاحتلال سيرحب بدعوة أبو مازن "من حيث المبدأ"؛ لأنها تهدف إلى الاعتراف الصريح والمباشر بالعلاقات معه دون مقابل, مستطرداً: "عباس يمثل عرَّاباً ومرشداً سياحياً للمشروع الإسرائيلي".

وأكد أبو حلبية أن الدعوة لن تحقق تقدماً على صعيد المفاوضات العبيثة بين السلطة والاحتلال, مشيراً إلى أن (إسرائيل) لن تكافئ أبو مازن على دعوته, على الرغم من أنها تعترف بها.

وطالب لجان الإفتاء في العالم العربي والاسلامي بضرورة إصدار الفتاوى التي تحرم زيارة المدينة المقدسة, داعياً كل الأطراف المعنية إلى عدم التعاطي مع الدعوة.

وكان عباس قد دعا خلال كلمته في مؤتمر القدس الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة, العرب والمسلمين من أنحاء العالم, إلى زيارة المدينة المقدسة, في ظل الاقتحامات المستمرة لباحات المسجد الأقصى من قبل قطعان المستوطنين.