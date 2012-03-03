الطقس : نهاية المنخفض الجوي مساءً وارتفاع الحرارة غداً

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم السبت غائما جزئيا الى غائم وباردا"مع سقوط زخات متفرقة من الامطار وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر في ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً ويطرا ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا" وتسقط زخات متفرقة من الامطار وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحرمتوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرا ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحرمتوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:

1- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

2- تدني مدى الرؤيا الأفقية.

3- خطر التزحلق على الطرقات بسبب تساقط البرد والثلوج.

درجات الحرارة ال عظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

القدس 7-2/ 10-5/ 12-6

رام الله 6-1/ 9-4/ 11-5

نابلس 9-5/ 12-6/ 14-7

جنين 13-7/ 15-8/ 17-9

طوباس 13-7/ 15-8/ 17-9

الخليل 5-1/ 8-3/ 10-4

أريحا 16-10/ 18-11/ 19-12

الاغوار الشمالية 14-8/ 16-9/ 17-10

بيت لحم 7-2/ 10-5/ 12-6

طولكرم 15-8/ 16-9/ 17-10

قلقيلية 15-8/ 16-9/ 17-10

سلفيت 7-2/ 10-5/ 12-6

روابي 8-4/ 11-5/ 13-6

غزه 16-10/ 17-11/ 18-12

خانيونس 16-10/ 17-11/ 18-12

رفح 17-9/ 18-10/ 19-11