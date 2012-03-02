ارشادات للوقاية من الأخطار في ظل استمرار الأمطار

نظراً لظروف الجوية السائدة في محافظات الوطن خلال هذه الأيام واحتمالية وقوع الحوادث نتيجة سقوط الثلوج وحدوث الانجماد أثناء السير على الطرقات الأمر الذي يؤدي إلى وقوع الحوادث المختلفة التي يسفر عنها خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.

قدمت المديرية العامة للدفاع المدني في رام الله نصائح وإرشادات لتجنب الأشخاص وممتلكاتهم مواطن الخطر والخسائر.

أولاً على المواطنين أن يوفروا متطلبات المنزل الضرورية من وقود وطعام لتجنب الخروج من المنازل إلا للحالات الضرورية الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من الازدحام على المرافق الخدماتية وتجنبهم خطر التعرض للحوادث أثناء التنقل من مكان لآخر.

ثانياً, ضرورة عدم الخروج بالمركبات تفادياً لحدوث الانزلاقات وتدني مدى الرؤية الأفقية واختفاء معالم الطرق للسائقين وبالتالي وقوع الحوادث نتيجة التصادم أو التدهور أو الاصطدام جراء الانزلاقات بالإضافة إلى ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لمرافق المنزل والتمديدات الكهربائية ومصارف وشبكات المياه.

كما نصحت المديرية العامة المواطنين عدم الخروج من المنازل وخصوصاً الأشخاص الذين يقطنون في المناطق الجبلية لأنهم لا يقدرون مدى الأخطار التي قد تواجههم كالانزلاقات أو السقوط نتيجة الانجماد.

ولتجنب حوادث الاختناق الناتجة عن المدفئ بمختلف أنواعها تهيب الإدارة العامة بالمواطنين إلى أهمية إجراء الصيانة الدورية اللازمة للمدفئ والتأكد من عدم وجود انثناء أو تشققات بالخرطوم المتصل بين اسطوانة الغاز والمدفأة بالنسبة لمدفئ الغاز إضافة إلى التأكد من صلاحية الأسلاك الكهربائية بالنسبة لمدفئ الكهرباء بحيث تكون تلك الأسلاك غير تالفة وغير معراة.

أما بما يخص مدفئ الكاز فيجب عدم القيام بتزويدها بالوقود وهي مشتعلة بل يجب إطفائها ومن ثم تزويدها بالوقود إضافة إلى عدم وضع الأواني المملوءة بالماء أو الطعام عليها بقصد التسخين أو الطهي لان ذلك قد يؤدي إلى اندلاقها وإصابة المحيطين بها من أطفال وغيرهم بالحروق كما يجب أن نراعي أن تكون المدفئ بعيدة عن الأثاث المسافة المناسبة والآمنة وعدم تمرير الأسلاك الكهربائية فوق المدفئة أو بالقرب منها وعدم اللجوء إلى تنشيف الملابس عليها لان نسيانها وعدم مراقبتها قد يؤدي إلى اشتعالها وبالتالي نشوب الحريق في المنزل.

كما ونذكر بأهمية قيام الأهل بمراقبة الأطفال أثناء تواجدهم حول المدفأة وعدم السماح لهم باللعب حولها وعدم تركهم وحدهم لان انقلاب المدفأة أو دفعها يؤدي إلى اندلاع الحريق.

وأكدت الإدارة في الدفاع المدني, على المواطنين ضرورة إجراء الصيانة الدورية للكيزرات للتأكد من عدم وجود أي خلل فيها مع مراعاة عدم تشغيلها لفترة طويلة لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الأسلاك والمياه الموجودة فيها وبالتالي حدوث الاختناق أو نشوب الحريق ونذكر بعدم وضع المدفئ داخل الحمامات أثناء الاستحمام لأن ذلك من الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى وقوع حوادث الاختناق وضرورة تهوية المنزل وخصوصاً عند استخدام المدافئ التي تعمـل علـى الكاز لأن وجودها يؤدي إلى نقص كمية الأكسجين الموجودة فيها ولا ننسى أن نقوم بإطفاء المدفأة قبل النوم .

وفي حال حدوث أي حادث لا قدر الله عدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ الدفاع المدني الموحد ( 102و 112) من كافة محافظات الوطن.