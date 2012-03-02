الضيف الأبيض يحلّ خجولاً على القدس الحزينة..!

حلّ الضيف الابيض "الثلوج" ضيفا خجولا وخفيف الظل على مدينة القدس الحزينة، وذلك بعد انتظار طويل راقب زيارته الأطفال بشغفٍ كبير.

وبدأت الثلوج بالهطول منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الجمعة، في حين تسبب تأخر سقوطها بأرق الكثير من العائلات التي كانت ترقب أحوال الجو من نوافذها حتى ساعات متأخرة من الليل والتي تميزت بزخات متواصلة ومستمرة من موجات المطر وحبات البرد المصحوبة برياح عاتية وعواصف شديدة.

وظهرت آثار موجة المطر وأحوال الجو الماطرة جدا والمتواصلة منذ عدة ايام الى اغلاق الشارع الرئيسي رام الله القدس وعمل تحويلة باتجاه حي سميراميس وأم الشرايط، كما تسبب هطول الامطار الغزير بخلق بركة مياه تسببت بعطل العديد من المركبات والسيارات ومحاصرتها في منطقة قلنديا في محيط المعبر العسكري بالإضافة الى مناطق أخرى قريبة.

واكتست قبة الصخرة وقبة الجامع القبلي بالمسجد الأقصى المبارك وكذلك أروقة المسجد بطبقة بسيطة من الثلوج تمنى خلالها سكان القدس القديمة على وجه الخصوص بأن تغسل هذه الثلوج والأمطار آثار النجس والدنس الذي سببه قطعان اليهود وقوات الاحتلال باقتحاماتهم المتكررة للمسجد ونظّف باحات وساحات ومرافق المسجد الطاهرة آثار الاعتداء والعدوان عليه وعلى مكانته وحرمته وقدسيته.

وأصيبت الحركة العامة في المدينة بشلل شبه تام بينما تعذر وصول مئات المواطنين من ضواحي المدينة وأحيائها خاصة تلك التي تقع خلف جدار الضم والتوسع العنصري والبعيدة نسبيا عن مركز المدينة الى المسجد الاقصى المبارك للمشاركة في أداء صلاة الجمعة في رحابه الطاهرة.

في الوقت نفسه، شوهد عدد من أطفال القدس القديمة يلهون ويلعبون بالثلج في باحات وساحات المسجد، وهو الأمر نفسه الذي تكرر في معظم أحياء وشوارع وأزقة المدينة المقدسة.