وزير الداخلية: سيكون لنا إبداعات لتسيير أزمة الكهرباء

قال وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية بغزة فتحي حماد :"سيكون لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إبداعات في تسيير أزمة الكهرباء في القطاع.

وأضاف, حماد "خلال تكريم المشاركين في دورة علم الاتصالات التقنية وتطبيقاتها" اليوم الخميس, :"الوزارة ستضع تصورات بهدف الاعتماد على نفسها في مجال الطاقة، قائلا ""بدأنا نضع تصورات بأن نضيء مقراتنا من خلال الطاقة البديلة وقمنا بالإعدادات اللازمة لذلك".

وفي ذات السياق دعا حماد, "الجامعات والمعاهد والمدارس والجمعيات لأن يكون في كل منها مختبرات للبحث العلمي إلى جانب محاريب العلم والعمل لبذل مزيد من التطور والتقدم في المجتمع الفلسطيني.

وأكد أن الوزارة ستعمل على إثارة روح التحدي بين أفراد المجتمع الفلسطيني وأي فرد يأتينا بمخترع وبراءة اختراع سيكون له جائزة عظمى".

وعلى الجانب الأخر أعلن حماد انجاز جزء كبير من شبكة المقرات، مستدركاً "نحن الآن على وشك الانتهاء من تطوير شبكة المواصلات والتعليم والتدريب وعقدنا سلسلة دورات متقدمة لننهل العلم في كافة المجالات".

وأضاف وزير الداخلية "نحتفل اليوم بقوة الإرادة والعزيمة والفداء والعطاء المتواصل في وزارة الداخلية"، مشدداً على أن وزارته ستواصل البناء رغم قصف الاحتلال وحصاره وإغلاقه.

وأوضح أن وزارته عقدت العزم على أن تعتمد على نفسها في كل شيء، مستطردًا "إننا أصحاب مشروع يناهض المشروع الصهيوني والامبريالي".

وقال "نقوم كل يوم بتطبيق جزء من خطة الداخلية التي أنبتت في مجملها على أن تكون أجهزتها متكاملة متعاونة تتطور بشكل متوازن.