تعليمات إرشادية للوقاية من الحوادث المرورية

دعا المجلس الأعلى للمرور في وزارة النقل والمواصلات بحكومة رام الله اليوم الخميس، السائقين إلى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأحوال الجوية الصعبة التي تسود البلاد.

وشدد المجلس في بيان صحفي اليوم الخميس، على ضرورة التأكد من جاهزية المركبات للسير على الطريق، ونوه إلى أهمية التأكد من سلامة، الإطارات والبطارية وفحص نظام التبريد والتدفئة في المركبة وصلاحية الثيرموستات، وفحص الفرامل، والتأكد من صلاحية ماسحات الزجاج ونظام رش الماء واستبدل التالف منها، والتأكد من أن جميع الأضوية الأمامية والخلفية صالحة واستبدل المعطل منها وكذلك التأكد من نظافة زجاج الأضوية.