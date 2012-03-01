«حرب أعصاب وتسريبات» بين أميركا و« إسرائيل »

أعلن قائد سلاح الجو الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تدمير المنشات النووية الأمريكية، وأنها تمتلك من الوسائل القتالية والقنابل القادرة على اختراق تحصينات هذه المنشات وملاجئها.

في غضون ذلك رفض مصدر رسمي إسرائيلي، الادعاء بأن إعلان التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول برنامجها النووي، هو دليل على أن الجهود الدبلوماسية ستكون كافية لوقف برنامج إيران النووي أيضاً.

وقال المصدر لصحيفة "هآارتس" الإسرائيلية اليوم الخميس، أن أي مقارنة بين الحالتين تبعث على القلق، لأن كوريا الشمالية أجرت تجربتين نوويتين وهي ليست المرة الأولى التي تعلن فيها، للوهلة الأولى، عن وقف برنامجها للحصول على مقابل،وأنها استمرت في المرة الماضية بتطوير برنامجها رغم هذا الإعلان.

ويأتي الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع بيونغ يانغ حول وقف برنامجها النووي، خمسة أيام قبل استقبال أوباما لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في محادثات سيحتل الملف النووي الايراني محورها الأساسي.

وأوردت صحيفة "هآارتس" في موقعها على الشبكة، أن الصحافة الأمريكية عجت بالمقالات والتقارير التي أوردت الاتفاق مع بيونغ يانغ كنجاح للجهود الدبلوماسية، في معالجة هكذا قضايا وهو ما يؤيد وجهة النظر الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والتي تختلف مع إسرائيل التي تدفع باتجاه الخيار العسكري في هذا الموضوع.

يشار إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي ايهود براك يجري هذه الأيام محادثات مع كبار القيادات العسكرية والأمنية الأمريكية لبلورة تصورات مشتركة والتغلب على الخلافات بشأن إيران.