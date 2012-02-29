المنخفض الجوي يتسبب باقتلاع الأشجار ولوحات الإعلانات وتطاير الصفيح بغزة

تسبب المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة حاليا، باقتلاع عددا من الأشجار ولوحات الإعلانات وتطاير "زينقو" البيوت في مدينة غزة.

وقال محمد الحاج يوسف الناطق باسم الدفاع المدني في غزة اليوم الأربعاء :" إن الرياح الشديدة التي صاحبت المنخفض الجوية الذي يضرب المنطقة حاليا تسببت باقتلاع عددا من الأشجار المزروعة على أرصفت الطرق، مما عطل حركة السير جزئيا".

وأشار الحاج يوسف إلى أن الدفاع المدني تمكن من إزالة تلك الأشجار إلى جانب إزالته لعدد من لوحات الإعلانات التي تطايرت بفعل الرياح الشديدة . إضافة إلى تطاير "زينقو" لعدد من بيوت المواطنين.

وطالب الدفاع المدني المواطنين بالقطاع بأخذ كافة درجات الانتباه أثناء السير في الشوارع خشية من تساقط أشياء صلبة تحملها الرياح .

وشدد على ضرورة تثبيت ألواح الصفيح "الزينقو" جيدا على البيوت حتى لا تحملها الرياح وتتسبب بأضرار للمواطنين.

وحذر الأهالي من مغبة إقدامهم على إشعال الفحم في الأماكن المغلقة، تجنبا للاختناق بفعل الغازات التي تنتجها.