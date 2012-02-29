الأشقـر يُحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسير الصليبي



حمل الباحث المختص في شئون الأسرى رياض الأشقر سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون المسئولية الكاملة عن حياة الأسير د. محمد على الصليبي المحاضر في جامعة النجاح الوطنية، اثر تدهور حالته الصحية .

وأوضح الأشقر بان الأسير الصليبى يبلغ من العمر 63 عاماً ويعانى من عدة أمراض صعبة كالسكري والضغط والغضروف في الرقبة وكانت قد أجريت له عملية قسطرة في القلب قبل عامين، ولا يزال يتعافى منها، ورغم ذلك قام الاحتلال باختطافه في الخامس من الشهر الماضي ، وحولته الى الاعتقال الادارى لمدة 6 شهور ، ولم يقوم الاحتلال خلال فترة الاعتقال بأي متابعة صحية له ، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية مما استدعى إدارة سجن عوفر أمس إلى نقله لمستشفى "شعاري تصيدق" وهناك خطورة على حياته .

وطالب الأشقر منظمات الحقوقية والإنسانية التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير د.الصليبى الذي يقبع فى الاعتقال الادارى دون تهمه رغم كبر سنه ، والضغط على الاحتلال لاطلاق سراحه قبل ان يحدث له اى مكروه .



