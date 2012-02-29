مخابرات و جيش الاحتلال يقتحم « تلفزيون وطن » ويصادر اجهزة البث والمعدات

اقتحمت قوات كبيرة من المخابرات الصهيونية وجيش الاحتلال، " محطة تلفزيون وطن" ومكاتب موقع "وطن للأنباء" فجر اليوم الأربعاء، الكائنين في مبنى الإغاثة الزراعية وسط رام الله .

وقامت قوات الاحتلال باحتجاز أربعة من العاملين في المحطة وهم مدير الإنتاج عبد الرحمن ظاهر، ومراسل تلفزيون وطن حمزة سلايمة، و فني الجرافيك إبراهيم ملحم ومشرف البث احمد زكي لعدة ساعات، وقامت بمصادرة جهاز البث الرئيس للمحطة ، وجميع أجهزة الحاسوب والأوراق الرسمية والملفات من مبنى الإدارة .

وذكر احد الموظفين " تفاجئنا باقتحام قوات الاحتلال في حوالي الساعة الثانية فجرأ، بأعداد كبيرة، وقاموا باحتجازي مع زملائي وعاثوا في المكاتب تخريبا، واعترضوا على وجود صورة الأسير خضر عدنان المعلقة على حائط داخلي".

وأكدت ادارة "وطن" ان قوات الاحتلال صادرت جميع اجهزة الحاسوب والبث من المبنى وهي جميع الاجهزة التي كانت تدير موقع وتلفزيون وطن.