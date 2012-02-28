حزب الله: إضراب الأسيرة شلبي اثبت فشل العدو في تطويع الأسرى الفلسطينيين

لفت "حزب الله" في بيان له "تعليقاً على إضراب الأسيرة الفلسطينية هناء الشلبي عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري الذي تتعرض له في سجون العدو الصهيوني"، الى أن "معركة "الأمعاء الخاوية" التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال في مواجهة وحشية السجّان وقراراته التعسفية، تستمر وعلى رأسها الاعتقال الإداري الذي يمثّل واحداً من الأساليب الإجرامية العديدة التي يستخدمها العدو في محاولته كسر إرادة المقاومين".

وأشار الى أن "خطوة الإضراب عن الطعام التي أقدمت عليها الأسيرة البطلة هناء الشلبي، احتجاجاً على استمرار اعتقالها إدارياً في السجون الصهيونية، تدل على فشل العدو في تطويع الأسرى الفلسطينيين من ناحية، كما تؤشر إلى أن الصهاينة يزجّون في سجونهم أبطالاً من مختلف فئات الشعب الفلسطيني، من دون تمييز بين رجل وامرأة أو شيخ وطفل، أو من ينتمي إلى هذا الفصيل أو ذاك".

وحيا "حزب الله"، "الأسيرة البطلة هناء الشلبي على خطوتها الجهادية، والتي تأتي استكمالاً لإضراب الأسير البطل الشيخ خضر عدنان"، داعيا إلى "رفع الصوت عالياً والقيام بكل ما هو ممكن من تحركات تضامنية، دعماً للأسرى المظلومين، واحتجاجاً على الصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي، ومعه كل هيئات وجمعيات حقوق الإنسان في العالم، إزاء هذه الممارسات الإجرامية".