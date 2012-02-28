الأربعاء: منخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً ومغبراً وتتأثر المنطقة في ساعات المساء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً وبارداً وماطراً.

وأضافت دائرة الأرصاد الجوية أن الأمطار ستبدأ تدريجيا تمتد من المناطق الشمالية إلى باقي المناطق وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج .

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو غائماً وبارداً وماطراً وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وبعد غد الخميس، يكون الجو بارداً وغائماً وماطراً وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، ويتوقع سقوط الثلوج فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 950 متر فوق مستوى سطح البحر، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط إلى عالي ارتفع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من شدة سرعة الرياح، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات بسبب تساقط البرد والثلوج.