الإعلان عن 250 جواز سفر لممنوعين سابقا بغزة

اعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الفلسطينية بغزة اليوم الثلاثاء عن صدور قرابة 250 جواز سفر للممنوعين سابقا من الحصول على جواز.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التسهيلات التي تمنح لعمل لجان المصالحة بشكل عام ولجنة الحريات وبناء الثقة بشكل خاص، وذلك بعد لقاء رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالقاهرة مؤخراً، وما تبعه من حديث عن تسهيلات وحلحلة بعدة ملفات من بينها ملف جوازات السفر والمعتقلين السياسيين.

من جانبها دعت داخلية غزة من تقدموا بطلبات جوازات سفر لدى مكاتب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني من فئة الممنوعين من الجواز التوجه للإدارة العامة للجوازات غزة- تل الإسلام, لاستلام جوازات سفرهم الجديدة مصطحبين معهم الرسوم (220شيكل) وصورتين شخصيتين لصاحب الجواز لتغذية بياناته على منظومة الجوازات.

ودعت الاشخاص الواردة أسمائهم بالكشوف تسليم جوازات سفرهم السارية المفعول للإدارة العامة للجوازات قبل استلامهم للجواز الجديد، مع العلم بأنه لن يتم تسليم أي جواز لصاحبه ما لم يُسلم الجواز الساري المفعول.

وكانت وزارة الداخلية بغزة قد دعت سابقاً جميع المواطنين الممنوعين من الحصول على جواز سفر إلى تعبئة طلباته الحصول على جواز مع 4 صور شخصية وتسليمه لدى مكاتب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في قطاع غزة.